Атамбаеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар».