20:31
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Атамбаеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар».
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Эрнист Толтоев назначен помощником президента Кыргызской Республики
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр