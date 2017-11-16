20:31
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Об утверждении Программы статистических работ на 2018 год

Постановление Правительства КР от 27 октября 2017 года №704

Об утверждении Программы статистических работ на 2018 год

В целях определения состава и содержания статистических работ на 2018 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу статистических работ на 2018 год (далее — Программа) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам (по согласованию) представлять в соответствующие органы государственной статистики статистические и административные данные в сроки, предусмотренные Программой.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить финансирование статистических работ в пределах средств Национального статистического комитета Кыргызской Республики, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе статистических работ на 2016 год» от 13 октября 2015 года № 708.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Эрнист Толтоев назначен помощником президента Кыргызской Республики
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр