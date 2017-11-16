Постановление Правительства КР от 27 октября 2017 года №704

Об утверждении Программы статистических работ на 2018 год

В целях определения состава и содержания статистических работ на 2018 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу статистических работ на 2018 год (далее — Программа) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам (по согласованию) представлять в соответствующие органы государственной статистики статистические и административные данные в сроки, предусмотренные Программой.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить финансирование статистических работ в пределах средств Национального статистического комитета Кыргызской Республики, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе статистических работ на 2016 год» от 13 октября 2015 года № 708.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков