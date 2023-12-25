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Бакыт Торобаев назначен и.о. заместителя председателя кабинета министров КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Торобаев Бакыт Эргешевич назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Кандидатура Бакыта Торобаева внесена для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283076/
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