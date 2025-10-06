16:31
Власть

Новый заместитель появился у главы Минводсельхоза

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Бектен Бекболотов

Новым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики назначили Бектена Бекболотова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Распоряжение о назначении подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Бектен Бекболотов родился 10 октября 1973 года. Имеет два высших образования. С 1997 года работает на различных государственных должностях. Женат, отец троих детей.

В августе 2025 года сотрудники ГКНБ задержали заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самата Насрединова. Как отмечалось, он проходит одним из обвиняемых по уголовному делу, связанному с незаконной выдачей квот на экспорт скота из Кыргызстана.  
