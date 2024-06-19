Проработала три месяца. Освобождена от должности первый замминистра труда КР

Жыпариса Рысбекова освобождена от должности первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции КР. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Она уволена в связи с переходом на другую работу, проработала с марта 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе глава государства подписал указ, согласно которому Гулнара Баатырова освобождена от должности министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу. Главой ведомства стала Жылдыз Полотова.