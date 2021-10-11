Подписан конституционный Закон «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 октября, подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 6 октября текущего года.

Указанный закон определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности Кабинета Министров Кыргызской Республики, права, обязанности, ответственность, а также гарантии членов Кабинета Министров.

Закон описывает процедуру формирования состава Кабинета Министров, назначения членов Кабинета Министров на вакантные должности.

Так, к кандидатам на должность Председателя Кабинета Министров и другого члена Кабинета Министров, руководителя иного органа исполнительной власти устанавливаются следующие квалификационные требования: высшее образование; а также стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих должностях 5 лет либо опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет. Кроме соответствия квалификационным требованиям кандидаты должны быть гражданами Кыргызс ой Республики, не иметь гражданство другого государства и не иметь судимости.

Также в рамках реализации статьи 89 Конституции Кыргызской Республики, конституционным Законом определяется, что Председатель Кабинета Министров будет являться и Руководителем Администрации Президента одновременно.

Для членов Кабинета Министров, руководителей иных органов исполнительной власти устанавливаются ряд ограничений. В частности, обозначенные должностные лица не имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, использовать административный ресурс в период референдумов (избирательных компаний) и т.д. Кроме того, член Кабмина, вступая в должность должен представить Председателю Кабинета Министров декларацию о частных (личных) интересах.

В законе также отрегулированы вопросы отставки Кабинета Министров либо отдельного его члена. Так, член Кабинета Министров вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется Президентом. Вместе с тем, Президент вправе по собственной инициативе либо с учетом предложения Жогорку Кенеша или Народного Курултая принять решение об освобождении от должности Председателя Кабинета Министров или другого члена Кабинета Министров.

Кроме того, закон предусматривает основания, при наступлении которых член Кабмина может быть освобожден от занимаемой должности.

Одновременно, законом определены полномочия и порядок организации деятельности Кабинета Министров, в том числе заседаний высшего коллегиального государственного органа, полномочия Председателя и членов Кабинета Министров, полномочных представителей Президента в областях, а также местных государственных администраций, вместе, образующих систему органов исполнительной власти.

Поскольку Председатель Кабинета Министров обладает правом законодательной инициативы, а Кабинет Министров является нормотворческим органом, закон предусматривает правовые положения, определяющие участие Кабинета Министров в законодательной деятельности.

Настоящий конституционный Закон вступает в силу с сегодняшнего дня, после чего Главой государства будет определена структура и состав Кабинета Министров и внесены кандидатуры в Жогорку Кенеш для согласования.

Отметим, что обсуждения вокруг указанного конституционного Закона проходили на протяжении последних месяцев. С его подписанием, Кабинет Министров начнет свое функционирование полностью в соответствие с новой Конституцией страны, принятой 5 мая 2021 года.