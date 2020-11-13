Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере землепользования

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования (Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков», Уголовный кодекс Кыргызской Республики)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 ноября 2020 года.

Целью данного Закона является:

— решение вопросов, поднимаемых гражданами, незаконно построившими жилые дома на земельных участках орошаемой пашни, после введения в действие Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»;

— дача возможности на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни непригодных для использования в сельскохозяйственном производстве или имеющие государственные акты о праве частной собственности;

— предусматривает наказание за самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения.

В этой связи, данным Законом вносятся соответствующие поправки в Законы Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков» и Уголовный кодекс Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.