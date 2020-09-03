В целях расширения доступа к льготным кредитам субъектам предпринимательства постановлением Правительства Кыргызской Республики внесены изменения в Программу «Финансирование субъектов предпринимательства».
В Программу дополнительно включены ряд направлений для льготного кредитования, в результате чего государственная финансовая поддержка будет оказываться субъектам предпринимательства путем обеспечения льготными кредитными средствами по следующим направлениям:
— туризм;
— легкая промышленность;
— фармацевтическая отрасль и сфера медицины;
— грузовые перевозки;
— сфера образования;
— услуги;
— торговля;
— сельское хозяйство;
— стимулирование деятельности производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, включая агропромышленность.
Также сняты ограничения по отраслям в компоненте, предусматривающем рефинансирование кредитов.
В целях поддержки малого предпринимательства финансирование беззалоговых кредитов будет также осуществляться за счет бюджетных средств через коммерческие банки и микрофинансовые организации.
Основные условия кредитования:
|
Виды кредитования
|
% ставка
|
Срок
|
Сумма
|
Льготный период (основной)
|
Льготный период (процент)
|
Рефинан-сирование
|
На основные средства
|
6%
|
до 5 лет
|
до 30 млн сом
|
до 18 мес.
|
До 50%
|
На оборотные средства
|
10%
|
до 3 лет
|
до 20 млн сом
|
до 12 мес.
|
До 50%
|
По компоненту цифровизация (ККМ онлайн, ЭСФ)
|
4%
|
до 3 лет
|
до 10 млн сом
|
до 12 мес.
|
до 12 мес.
|
До 50%
|
Рефинансирование
|
11%
|
до 3 лет
|
до 20 млн сом
|
до 12 мес.
|
100%