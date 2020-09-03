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Внесены изменения в Программу «Финансирование субъектов предпринимательства»

В целях расширения доступа к льготным кредитам субъектам предпринимательства постановлением Правительства Кыргызской Республики внесены изменения в Программу «Финансирование субъектов предпринимательства».

В Программу дополнительно включены ряд направлений для льготного кредитования, в результате чего государственная финансовая поддержка будет оказываться субъектам предпринимательства путем обеспечения льготными кредитными средствами по следующим направлениям:

— туризм;
— легкая промышленность;
— фармацевтическая отрасль и сфера медицины;
— грузовые перевозки;
— сфера образования;
— услуги;
— торговля;
— сельское хозяйство;
— стимулирование деятельности производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, включая агропромышленность.

Также сняты ограничения по отраслям в компоненте, предусматривающем рефинансирование кредитов.

В целях поддержки малого предпринимательства финансирование беззалоговых кредитов будет также осуществляться за счет бюджетных средств через коммерческие банки и микрофинансовые организации.

Основные условия кредитования:

Виды кредитования

% ставка

Срок

Сумма

Льготный период (основной)

Льготный период (процент)

Рефинан-сирование

На основные средства

6%

до 5 лет

до 30 млн сом

до 18 мес.

  

До 50%

На оборотные средства

10%

до 3 лет

до 20 млн сом

до 12 мес.

  

До 50%

По компоненту цифровизация (ККМ онлайн, ЭСФ)

4%

до 3 лет

до 10 млн сом

до 12 мес.

до 12 мес.

До 50%

Рефинансирование

11%

до 3 лет

до 20 млн сом

до 12 мес.

  

100%
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163998/
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