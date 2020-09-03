В целях расширения доступа к льготным кредитам субъектам предпринимательства постановлением Правительства Кыргызской Республики внесены изменения в Программу «Финансирование субъектов предпринимательства».

В Программу дополнительно включены ряд направлений для льготного кредитования, в результате чего государственная финансовая поддержка будет оказываться субъектам предпринимательства путем обеспечения льготными кредитными средствами по следующим направлениям:

— туризм;

— легкая промышленность;

— фармацевтическая отрасль и сфера медицины;

— грузовые перевозки;

— сфера образования;

— услуги;

— торговля;

— сельское хозяйство;

— стимулирование деятельности производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, включая агропромышленность.

Также сняты ограничения по отраслям в компоненте, предусматривающем рефинансирование кредитов.

В целях поддержки малого предпринимательства финансирование беззалоговых кредитов будет также осуществляться за счет бюджетных средств через коммерческие банки и микрофинансовые организации.

Основные условия кредитования: