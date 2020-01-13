Айнура Айбалаева назначена на должность члена правления Национального банка КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому, в связи с истечением срока полномочий (7 лет), в соответствии со статьей 65 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», Джусупов Тимур Джолчуевич освобожден от должности члена Правления Национального банка Кыргызской Республики.

Другим распоряжением Главы государства, в соответствии с представлением председателя Национального банка Кыргызской Республики, Айбалаева Айнура Маматовна назначена на должность члена Правления Национального банка Кыргызской Республики.

Айбалаева Айнура Маматовна в 1993 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, философский факультет. В 1998 году, после 2-х лет обучения, окончила Национальную школу управления при Премьер-министре Франции, с получением диплома магистра государственного управления.

Трудовую деятельность в Национальном банке Кыргызской Республики начала в октябре 1998 года. Работала на разных должностях в Национальном банке: начальником отдела внешних связей валютного управления, начальником отдела внешних и общественных связей и начальником управления персоналом. В дальнейшем, с 2009 по 2012 год, работала советником Исполнительного директора Азиатского банка развития (г.Манила, Филипинны), с 2012 года по январь 2015 года работала членом Совета директоров Кыргызско-Швейцарского банка.