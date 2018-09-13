В документах по делу о суициде мужчины в РОВД Тонского района нашли нестыковки

В документах по делу о суициде мужчины в РОВД Тонского района Иссык-кульской области Кыргызстана нашли нестыковки. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, расхождения есть и в постановлении о мере пресечения задержанного.

«Меру пресечения задержанному избирал судья Тонского районного суда. В постановлении указано два разных имени. Кроме того, в решении об аресте суд указал два места содержания — СИЗО-23 или ИВС Тонского РОВД. Согласно УПК, судья должен точно определить место содержания человека под стражей. Почему он предоставил такой выбор милиции, пока неизвестно», — сказал Нурдин Сулайманов.

Сейчас РОВД проверяет районная прокуратура.

Напомним, что в ИВС Тонского РОВД повесился задержанный, который проходил подозреваемым по делу о шести фактах кражи скота.