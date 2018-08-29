Ножевое ранение в Токмаке. Милиция разыскивает депутата СДПК

В Чуйском ГУВД рассказали 24.kg, что милиция Токмака, где в минувшее воскресенье на скотном рынке произошла поножовщина, разыскивает подозреваемого. Им является, по словам потерпевшего Талантбека Жамангулова, депутат Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тынай Жансейитов.

Нардеп для комментариев недоступен. Лидер фракции социал-демократов горкенеша Максат Жоошбеков отметил, что тоже не может связаться с ним.

Накануне в доме Тыная Жансейитова провели обыск, по факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Милиция пытается установить местонахождение подозреваемого, чтобы задержать его.

Потерпевший Талантбек Жамангулов заявление в милицию писать отказывается.