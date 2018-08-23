Авиасообщение между Бишкеком и Ростовом-на-Дону откроют осенью

Крупнейшая в Южном федеральном округе России авиакомпания «Азимут» с 28 сентября запускает международный рейс в Бишкек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиакомпанию «Азимут» создали в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону «Платов» и аэропорта Краснодара «Пашковский».

Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, «Азимут» в 2018 году планирует перевезти около 730 тысяч пассажиров. Ее парк состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.