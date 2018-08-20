Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 августа будет солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 44 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 —село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Ямбургская, Северная).

Памятные даты

Запатентован телефон с наборным диском

20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е годы рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Курдюмова

Родилась в 1937 году в селе Новопокровке. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.

Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.

Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Н.Исанова.

Родился военачальник Александр Максимцев

Фото www.newsvl.ru. Александр Максимцев

Родился в 1963 году в городе Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015 года, летчик-снайпер.

Общий налет генерал-майора Александра Максимцева составляет около 10 тысяч часов.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.

Умер поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952 года работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962-го заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972 года являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958 году. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971 года концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова. Умер 20 августа 2014 года.

Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр. В 1957 году он поступает в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968-м становится стажером театра «Ла Скала» и берет уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — он солист оперного театра, в 28 — блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — он уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза. Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Его воспитанники сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема». Умер в 1997 году.

У кого намечается той

Самат Борубаев

Родился 20 августа 1957 года. Статс-секретарь Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Гульнара-Клара Самат

Фото из Интернета. Гульнара-Клара Самат

Родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Гулмира Кашкарова

Родилась 20 августа 1971 года в селе Кок-Джар Кочкорского района Нарынской области. Прокурор Таласской области.

Уланбек Рыскулов

Фото аппарата правительства. Уланбек Рыскулов

Родился 20 августа 1973 года в городе Фрунзе. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

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