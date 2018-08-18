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Общество

Завидное упорство. Кыргызстанец 37 раз незаконно пересекал границу России

Гражданин Кыргызстана осужден в Петухове (Россия) к 3 годам 6 месяцам за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщают СМИ.

По данным правоохранительных органов, 19 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям при прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Петухово» задержали гражданина Кыргызской Республики.

В результате расследования уголовного дела установлено, что в 2016 году кыргызстанец, работая в Челябинской области, несколько раз привлекался к административной ответственности. За правонарушения въезд в Российскую Федерацию ему был запрещен до середины апреля 2018-го, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Видимо, желание работать на территории России было так велико, что гражданин КР пошел на преступление. На родине 15 июня 2016 года он получил новый паспорт, сменив при этом фамилию и имя. Пограничники проверили — кыргызстанец по липовым документам пересекал госграницу 37 раз.

Петуховский районный суд вынес обвинительный приговор — 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

 
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