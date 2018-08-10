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Общество

В Кыргызстане штормовое предупреждение: ливни и грозы

В Кыргызстане резко изменится погода. Штормовое предупреждение объявил Кыргызгидромет.

По его данным, 12-13 августа в большинстве областей Кыргызстана временами ливни и грозы, на летних пастбищах в горных районах переход дождя в снег. В отдельных районах осадки сильные.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 18-23 метров в секунду.

По республике 12 августа днем и 13 августа ожидается понижение температуры воздуха до 26-28 градусов тепла.

«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — отметили в Кыргызгидромете.
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