В Москве стартовал автопробег «Безопасные дороги»

В Москве у главного корпуса Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) дан старт международному автопробегу «Безопасные дороги». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог КР.

По его данным, автопробег пройдет по маршруту Москва — Казань — Уфа — Челябинск — Астана — Алматы — Чолпон-Ата — Нарын — Ош — Ташкент — Самарканд — Бухара. Общая протяженность трассы по Кыргызстану составит 940 километров . Автомобили проедут через города Каракол, Чолпон-Ата, Нарын, Джалал-Абад и Ош. В рамках автопробега запланировано посещение и знакомство с ходом строительных работ на альтернативной автодороге Север — Юг.

Кроме того, в рамках автопробега впервые в Ташкенте (Узбекистан) 22 августа 2018 год состоится заседание Межправительственного совета дорожников.