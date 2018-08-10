В Москве стартовал автопробег «Безопасные дороги»

В Москве у главного корпуса Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) дан старт международному автопробегу «Безопасные дороги». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог КР.
По его данным, автопробег пройдет по маршруту Москва — Казань — Уфа — Челябинск — Астана — Алматы — Чолпон-Ата — Нарын — Ош — Ташкент — Самарканд — Бухара. Общая протяженность трассы по Кыргызстану составит
Кроме того, в рамках автопробега впервые в Ташкенте (Узбекистан) 22 августа 2018 год состоится заседание Межправительственного совета дорожников.