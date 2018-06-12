В австралийском заповеднике двухметрового кенгуру-гопника боятся даже смотрители

В Австралии работает небольшой частный заповедник «Обитель кенгуру в Элис-Спрингс». В местном стаде главным среди животных является кенгуру по имени Монти. Он весит около ста килограммов, его рост — больше двух метров, сообщило medialeaks.ru со ссылкой на Daily Mail.

Когда-то звездой заповедника был Роджер, отец Монти. Роджер, который весил около 90 килограммов, развлекался тем, что мял руками стальные ведра с кормежкой.

Монти известен тем, что любит задать хорошую трепку даже смотрителям заповедника, которые его кормят. Его бицепсы могли бы заставить покраснеть многих уверенных в себе атлетов. А главное, он невероятно дерзкий: не боится никого и ничего, переходит к агрессивным действиям почти сразу, как только ему кажется, что кто-то роняет его авторитет или слишком близко подходит к его женщинам.

При этом животному всего пять лет от роду. По меркам кенгуру он подросток, ему еще расти и расти.