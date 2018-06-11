ДТП с участием маршрутки. УОБДД Бишкека рассказало подробности

В ДТП с участием маршрутного такси пять человек получили легкие травмы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека.

В ведомстве сообщили подробности аварии.

«ДТП произошло в 8.40. Водитель маршрутного такси ехал по улице Байтика Баатыра в северном направлении. В этот момент легковой автомобиль Chrysler поворачивал с Байтика Баатыра на улицу Суеркулова и столкнулся с маршруткой. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавших пассажиров маршрутки осмотрели и отпустили домой», — сообщили в УОБДД.

В Управлении отметили, что медицинское освидетельствование показало, что в крови обоих водителей не было наркотических средств и алкоголя.