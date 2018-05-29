Отчет мэра Бишкека депутаты все-таки заслушают. На следующей сессии

Депутаты Бишкекского городского кенеша намерены внести отчет столичного градоначальника в повестку дня следующей сессии БГК. Об этом заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

«Мы выносили этот вопрос на собрании, посвященном повестке дня, однако наше предложение не поддержали в президиуме. Хотел предложить во время обсуждения повестки на сессии, но в связи с уходом вице-мэра Айгуль Рыскуловой решил внести этот вопрос на следующую сессию», — сказал он.

Его коллега по фракции Жусупбек Коргонбай уулу посетовал, что Албек Ибраимов ни разу не отчитался перед депутатами о проделанной работе.

«Мы не можем получить отчет у мэра. Это стыдно, уважаемые депутаты. Мэр должен раз в год давать отчет депутатам БГК. Он ни разу не отчитывался», — сказал он.