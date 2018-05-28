На судью по делу Карганбека Самакова пожаловались в Дисциплинарную комиссию

В Дисциплинарную комиссию при Совете судей направили жалобу на многочисленные незаконные действия судьи Октябрьского районного суда Дамирбека Назарова. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Илларион Адамян.

«Карганбека Самакова, а вместе с ним еще пятерых людей, осудили по прямому заказу тогдашнего куратора судебной системы Манаса Арабаева. Этот заказ особо послушно, с грубейшими нарушениями законов и без должной бдительности исполнил Дамирбек Дуйшоевич Назаров», — заявил адвокат.

«Выступление президента Сооронбая Жээнбекова на совещании Совета по судебной реформе стало предвестником больших позитивных перемен. Мы, адвокаты Самакова, написали в Дисциплинарную комиссию жалобу на многочисленные незаконные действия судьи Дамирбека Назарова, из которых наибольшего внимания заслуживает подделка им приговора задним числом. Он огласил один приговор, а спустя три дня подписал и выдал наполовину измененный приговор», — рассказал Илларион Адамян.

По его мнению, это «свидетельствует лишь об одном: судье принесли готовый приговор на флешке». «Ему поставили срок и условия: Самакова и его сына осудишь сегодня, дашь столько-то лет», — отметил адвокат.

«По закону оглашенный и подписанный приговоры должны быть идентичны. Поэтому судью Назарова должны не только уволить, но и привлечь к уголовной ответственности. Очень надеемся и будем добиваться от Дисциплинарной комиссии при Совете судей и других органов соответствующих букве закона мер в отношении Дамирбека Назарова», — заявил адвокат Илларион Адамян.