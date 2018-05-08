Манас Матаевич Арабаев может все. Так заявляют адвокаты Карганбека Самакова о вмешательстве в судебные процессы госчиновника высокого ранга
Адвокаты Карганбека Самакова, дело которого рассматривается в Бишкекском городском суде, заявляют о вмешательстве завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева в судебный процесс. В чем это выражается?
В пресс-конференции принимают участие:
Илларион Адамян,
Нурдин Дуйшенбеков,
Кантемир Турдалиев,
Бакытбек Асамудинов — адвокаты,
Эсенгул Исаков — общественный деятель.