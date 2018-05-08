Манас Матаевич Арабаев может все. Так заявляют адвокаты Карганбека Самакова о вмешательстве в судебные процессы госчиновника высокого ранга

Адвокаты Карганбека Самакова, дело которого рассматривается в Бишкекском городском суде, заявляют о вмешательстве завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева в судебный процесс. В чем это выражается?

В пресс-конференции принимают участие:

Илларион Адамян,

Нурдин Дуйшенбеков,

Кантемир Турдалиев,

Бакытбек Асамудинов — адвокаты,

Эсенгул Исаков — общественный деятель.