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Адвокаты Карганбека Самакова о вмешательстве в судебные процессы госчиновника

Манас Матаевич Арабаев может все. Так заявляют адвокаты Карганбека Самакова о вмешательстве в судебные процессы госчиновника высокого ранга

Адвокаты Карганбека Самакова, дело которого рассматривается в Бишкекском городском суде, заявляют о вмешательстве завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева в судебный процесс. В чем это выражается?

В пресс-конференции принимают участие:

Илларион Адамян,
Нурдин Дуйшенбеков,
Кантемир Турдалиев,
Бакытбек Асамудинов — адвокаты,
Эсенгул Исаков — общественный деятель.
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