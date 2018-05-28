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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (95)

Модернизация Бишкекской ТЭЦ. История одной переписки

В ходе депутатского обсуждения вопроса по модернизации ТЭЦ Бишкека выяснились нелицеприятные подробности. Работы проводились без технико-экономического обоснования, цены на товары и услуги определял подрядчик. Последнего также определили без тендера, хотя поступали и другие предложения от компаний с условиями реконструкции столичной теплоцентрали на порядок дешевле.

ИА «24.kg» восстановило переписку чиновников Кыргызстана с китайскими инвесторами.

В ноябре 2012 года компания СМЕС написала письмо генеральному директору ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову о том, что вопрос реконструкции изучен с персоналом теплоцентрали. Аналогичное письмо было отправлено министру энергетики Автандилу Калмамбетову.

Компания получила положительную оценку на техническое предложение по модернизации ТЭЦ Бишкека. В письме также указано, что СМЕС готова оказать содействие в получении льготного кредита у Экспортно-импортного банка КНР.

Статс-секретарь Минэнерго Батыркул Баетов подтвердил заинтересованность в сотрудничестве со СМЕС и HTCL и просил оказать визовую поддержку представителям китайских компаний.

ОАО «Электрические станции» и СМЕС в 2012 году подписали протокол о намерениях, а в 2013-м планировали подписать соглашение.

Китайская торговая палата импорта и экспорта оборудования и электронной продукции подтвердила, что СМЕС является важным членом китайской Торговой палаты. CMEC зарегистрирована Гонконгской фондовой биржей. Компания принадлежит государству. Это известный международный подрядчик EPC в области строительства электростанций.

В июле 2013 года переписка продолжилась с новым министром энергетики КР Осмонбеком Артыкбаевым. СМЕС указала, что будет установлено два блока по 150 МВт общей стоимостью $356 миллионов.

В Жогорку Кенеш направлено письмо с объяснением, что СМЕС получила одобрение от правительства КНР, Торговой палаты. Вопрос неоднократно обсуждался с представителями кыргызской стороны. Но правительство Кыргызстана решило создать комиссию для переговоров с другой китайской компанией — ТВЕА.

Пока продолжались переговоры со СМЕС, уже было подписано контрактное соглашение с ТВЕА.

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела, два — по аварии на ТЭЦ Бишкека и два по модернизации. Они находятся на стадии расследования в ГКНБ.

Предъявлено обвинение в коррупции экс-главе Энергохолдинга Айбеку Калиеву. Он водворен в СИЗО ГКНБ. По этой же статье обвиняемыми проходят бывший мэр Джалал-Абада, экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов и его заместитель Жолдошбек Назаров. Они тоже заключены под стражу.

После длительного допроса сотрудники ГКНБ задержали генерального директора «Электрических станций» Узака Кыдырбаева. Вслед за ним арестован исполнительный директор группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов.

Депутатская комиссия, расследовавшая причину аварии и рациональное использование полученных средств, считает, что политическую ответственность за произошедшее должны нести все премьер-министры, начиная с Алмазбека Атамбаева.
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