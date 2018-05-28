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Общество

Статья кыргызского исследователя опубликована в американском журнале

«Американский журнал электромагнетизма и приложений» опубликовал статью исследователя из Бишкека (Кыргызстан) Аскара Абдукадырова, в которой раскрывается загадка распространения света.

Он доказывает, что свет и вообще электромагнитные волны распространяются в трехмерном пространстве посредством вращения наименьших частей (элементов) пространства. Этот вывод сделан благодаря открытию двух формул, которые дополняют знаменитые уравнения Максвелла, являющиеся основой классической электродинамики.

«Новые формулы найдены благодаря другому открытию. Суть его такова. Наиболее широко в мире используется международная система единиц измерений (СИ). Система СИ является составной системой: в нее входят, в частности, система измерения механических величин, использующая три основные единицы — метр, килограмм, секунда (система МКС), — и система измерения электромагнитных величин, использующая три указанные единицы и единицу силы тока ампер (система МКСА)», — отмечается в статье.

Ученый утверждает, что электромагнитные единицы системы МКСА — ампер, кулон, ом, вольт и т.д. — можно преобразовать в единицы системы МКС. Именно это преобразование единиц позволило понять физическую суть механизма распространения электромагнитных волн.
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