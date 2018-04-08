Христос Воскресе! Как православные встречали главный праздник

В храме села Сосновки Чуйской области прошла праздничная пасхальная служба. Именно здесь ежегодно собираются тысячи верующих, чтобы встретить главный православный праздник — Пасху.

Дорога к храму была сложной — сильный ветер, дождь и густой туман. В эту церковь в Жайылском районе мы ездим не первый год, но такой погоды в пасхальную ночь не помним. Честно говоря, думали, что прихожан на службе будет мало.

Фото ИА «24.kg». Пасхальная служба начинается около полуночи

Подъезжаем к церкви, там уже несколько машин. Начинается служба и небольшой храм святого великомученика Дмитрия Солунского заполняется почти полностью. Начинается пасхальная служба в церкви в субботнюю ночь, незадолго до полуночи. Ее первая часть называется Полунощница. Это еще не радостная служба, народ скорбит о смерти спасителя, а в церкви стоит плащаница, напоминающая о том, на какую жертву пошел Иисус Христос ради спасения людей. После молитвы священник уносит плащаницу внутрь алтаря.

Служба завершается около полуночи. Освещение в церкви гаснет. В храме видны только мерцающие огоньки свечей. Вокруг тишина.

Служить радостную пасхальную службу начинают ровно в полночь. О том, что Спаситель воскрес, радостно возвещает колокольный звон — Благовест. Он оповещает всех, что праздник начался. Звон колоколов знаменует и начало заутрени, во время которой происходит крестный ход вокруг церкви. Интересно, что верующие идут вокруг церкви против часовой стрелки, тем самым, по преданию, как бы следуя за Спасителем. Именно после крестного хода впервые звучит поздравление «Христос Воскресе!» и радостный ответ «Востину воскресе!»

После Заутрени начинается Светлая Пасхальная Литургия, во время которой поют и благословляют верующих. Литургия длится около двух часов. В это время не только произносятся молитвы, но и освящается артос — особый хлеб с изображением Креста или Воскресения Христова. Он хранится в храме до следующей субботы, а после раздается верующим.

Настоятель храма отец Александр читает поздравление с пасхой от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила.

После литургии отец Александр освящает куличи, яйца-крашенки и сдобу. Для этого верующие выстраиваются в очередь во дворе храма. К трем часам ночи церковь потихоньку пустеет, верующие расходятся и разъезжаются по домам. Празднование Пасхи теперь продолжится уже дома.