Христос Воскресе! Как православные встречали главный праздник

В храме села Сосновки Чуйской области прошла праздничная пасхальная служба. Именно здесь ежегодно собираются тысячи верующих, чтобы встретить главный православный праздник — Пасху.
Дорога к храму была сложной — сильный ветер, дождь и густой туман. В эту церковь в Жайылском районе мы ездим не первый год, но такой погоды в пасхальную ночь не помним. Честно говоря, думали, что прихожан на службе будет мало.
Подъезжаем к церкви, там уже несколько машин. Начинается служба и небольшой храм святого великомученика Дмитрия Солунского заполняется почти полностью. Начинается пасхальная служба в церкви в субботнюю ночь, незадолго до полуночи. Ее первая часть называется Полунощница. Это еще не радостная служба, народ скорбит о смерти спасителя, а в церкви стоит плащаница, напоминающая о том, на какую жертву пошел Иисус Христос ради спасения людей. После молитвы священник уносит плащаницу внутрь алтаря.
Служба завершается около полуночи. Освещение в церкви гаснет. В храме видны только мерцающие огоньки свечей. Вокруг тишина.
Настоятель храма отец Александр читает поздравление с пасхой от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила.
После литургии отец Александр освящает куличи, яйца-крашенки и сдобу. Для этого верующие выстраиваются в очередь во дворе храма. К трем часам ночи церковь потихоньку пустеет, верующие расходятся и разъезжаются по домам. Празднование Пасхи теперь продолжится уже дома.