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Общество

Завербовали. Более 800 граждан Кыргызстана находится в зонах конфликта

В Кыргызстане в последние годы активизировалась проектная деятельность международных организаций в религиозной сфере, сообщает офис ОБСЕ в Бишкеке.

По его данным, это связано с повышенной актуальностью многих вопросов в этой сфере как на местном, так и на национальном уровнях.

Как сказал директор Госкомрелигии Зайырбек Эргешов, важно работать над реабилитацией граждан, возвращающихся на родину.

«На данный момент более 800 граждан КР находится в зонах конфликтной деятельности. Некоторые из них попали туда, не понимая ситуацию, других завербовали. И эта проблема особенно актуальна среди мигрантов, которые выезжают за рубеж на заработки», — отметил он.
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