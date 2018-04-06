Завербовали. Более 800 граждан Кыргызстана находится в зонах конфликта

В Кыргызстане в последние годы активизировалась проектная деятельность международных организаций в религиозной сфере, сообщает офис ОБСЕ в Бишкеке.

По его данным, это связано с повышенной актуальностью многих вопросов в этой сфере как на местном, так и на национальном уровнях.

Как сказал директор Госкомрелигии Зайырбек Эргешов, важно работать над реабилитацией граждан, возвращающихся на родину.

«На данный момент более 800 граждан КР находится в зонах конфликтной деятельности. Некоторые из них попали туда, не понимая ситуацию, других завербовали. И эта проблема особенно актуальна среди мигрантов, которые выезжают за рубеж на заработки», — отметил он.