МЧС: На юге Кыргызстана возможен резкий подъем уровня рек

В связи с ожидаемыми ливнями 2 и 3 апреля в горных и предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей возможен резкий подъем уровня воды в реках и подтопление низин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Как отмечается, службам гражданской защиты и органам местного самоуправления необходимо очистить каналы, арычные и дренажные сети. Ранее в Оше в результате несвоевременной очистки арычных сетей зафиксировали случаи частичного подтопления жилых домов. Спасатели выкачивали воду с помощью мотопомпы.

По словам завотдела метеопрогноза Агентства Гидрометерологии при МЧС Махбубы Касымовой, по КР сохраняется неустойчивая погода, временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Со 2 апреля ожидается повышение дневной температуры воздуха: в долинах и районах — до 11-16 градусов тепла, 3 апреля — 13-18 градусов, 4 апреля − 17-22 градуса, 5-6 апреля — 22-28 градусов. 7 апреля ожидается пасмурная погода и небольшое понижение температуры. 8-9 апреля временами ливневые дожди, в горных районах снег, понижение дневной температуры до 10-15 градусов.

Силы и средства МЧС приведены в повышенный режим несения службы.