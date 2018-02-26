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Общество

Условия набора призывников в армию Кыргызстана ужесточат

В этом году условия призыва на срочную службу в армию Кыргызстана изменятся. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны Руслан Абдырахманов.

По его словам, основной упор сделают на качественное определение состояния здоровья и физического развития призывников.

«На сборных пунктах будут проводить углубленный медосмотр с участием врачей военного госпиталя Генштаба. Кроме того, призывники будут сдавать зачеты по физподготовке — подтягивание, бег на 100 метров и на 3 километра. Принятие зачетов снимут на видео, чтобы исключить коррупционные риски», — рассказал Руслан Абдырахманов.

Осенью, по его словам, отбор призывников проведут по морально-деловым качествам. В частности, для этого из Минздрава привлекут психологов.
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