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Общество

В Кыргызстане могут ввести обязательное страхование для туристов-«экстремалов»

Департамент туризма проводит работу по обеспечению безопасности приезжающих в Кыргызстан альпинистов. Об этом ИА «24.kg» сообщил его глава Азамат Жаманкулов, комментируя гибель литовского туриста в горах неподалеку от Бишкека.

Напомним, один турист погиб, а второй пострадал в горах в парке Ала-Арча. По словам главы Кыргызского республиканского альпинистского клуба Владимира Комиссарова, они были «дикими», то есть приехали в Кыргызстан и отправились на восхождение самостоятельно.

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«На сегодняшний день мы проводим строгую сертификацию горных гидов, чтобы они правильно готовили туристов к восхождению. Возможно, будет обязательная страховка для тех, кто приезжает в качестве туристов-экстремалов. Сегодня есть те, кто не берет страховку ни у себя в стране, ни у нас. В этом случае расходы на поисковые мероприятия, как правило, ложатся на родственников или группу компаний».

По словам Азамата Жаманкулова, избежать «дикарей» не удастся. «Это происходит во всем мире. Это те туристы, которые идут в горы на свой страх и риск», — отметил он.

По официальным данным, в 2017 году в горах Кыргызстана погибли как минимум три иностранных альпиниста — иранец, россиянин и турок.

Альпинист из Турции погиб при восхождении на гору Хан-Тенгри от сердечного приступа.

Восхождение на пик Ленина стало последним для гражданина Ирана, погибшего из-за кислородного голодания, и красноярца Юрия Курмачева, который на пике Ленина был восемь раз.

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