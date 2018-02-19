В Кыргызстане могут ввести обязательное страхование для туристов-«экстремалов»

Департамент туризма проводит работу по обеспечению безопасности приезжающих в Кыргызстан альпинистов. Об этом ИА «24.kg» сообщил его глава Азамат Жаманкулов, комментируя гибель литовского туриста в горах неподалеку от Бишкека.
Напомним, один турист погиб, а второй пострадал в горах в парке Ала-Арча. По словам главы Кыргызского республиканского альпинистского клуба Владимира Комиссарова, они были «дикими», то есть приехали в Кыргызстан и отправились на восхождение самостоятельно.
По словам Азамата Жаманкулова, избежать «дикарей» не удастся. «Это происходит во всем мире. Это те туристы, которые идут в горы на свой страх и риск», — отметил он.
По официальным данным, в 2017 году в горах Кыргызстана погибли как минимум три иностранных альпиниста — иранец, россиянин и турок.
Альпинист из Турции погиб при восхождении на гору Хан-Тенгри от сердечного приступа.
Восхождение на пик Ленина стало последним для гражданина Ирана, погибшего из-за кислородного голодания, и красноярца Юрия Курмачева, который на пике Ленина был восемь раз.