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Общество

Поставщик реанимобилей приносит свои извинения и готов устранять недостатки

Поставщик реанимобилей приносит свои извинения и готов устранять недостатки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения КР. 

В ведомстве отмечают, что в адрес министерства поступило письмо от фирмы-поставщика автомобилей, где компания Dutch Health BV выражает искреннее сожаление «о сложившейся ситуации, когда поставка такого большого количества медицинского оборудования и 15 переоборудованных автомобилей стала физически невозможной в течение срока, оговоренного в контракте».

В письме объясняется, что задержки поставки были связаны с празднованием месяца Рамадан в ОАЭ на момент размещения заказа, а также с логистическими возможностями, возникшими при пересечении границ Ирана и Казахстана в течение октября и ноября 2017 года.

«Относительно 15 единиц новых спецмашин —  мы согласны с некоторыми упущениями, и в данное время устраняем эти недостатки, – сказано в письме. — Приносим свои глубочайшие извинения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
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