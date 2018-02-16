Поставщик реанимобилей приносит свои извинения и готов устранять недостатки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения КР.

В ведомстве отмечают, что в адрес министерства поступило письмо от фирмы-поставщика автомобилей, где компания Dutch Health BV выражает искреннее сожаление «о сложившейся ситуации, когда поставка такого большого количества медицинского оборудования и 15 переоборудованных автомобилей стала физически невозможной в течение срока, оговоренного в контракте».

В письме объясняется, что задержки поставки были связаны с празднованием месяца Рамадан в ОАЭ на момент размещения заказа, а также с логистическими возможностями, возникшими при пересечении границ Ирана и Казахстана в течение октября и ноября 2017 года.

«Относительно 15 единиц новых спецмашин — мы согласны с некоторыми упущениями, и в данное время устраняем эти недостатки, – сказано в письме. — Приносим свои глубочайшие извинения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».





