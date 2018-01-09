В суде по делу Саляновой проверят, действительно ли она лечится в больнице

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Адвокат Чинара Джакупбекова заявила ходатайство о приостановлении рассмотрения уголовного дела до выздоровления ее подзащитной. По ее словам, Салянова сегодня легла в больницу. Однако прокурор возразила и попросила проверить, действительно ли подсудимая на лечении и сколько еще будет лежать.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.