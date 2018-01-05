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Общество

Заканчиваются работы по установке памятника на месте крушения «Боинга-747»

На территории садово-дачного поселка Дачи СУ, где 16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», заканчиваются работы по установке памятника.

Открытие монумента планируется на 15 января.

Напомним, в результате крушения «Боинга-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов. Кроме того, один гражданин КР умер по естественным причинам, оказывая помощь пострадавшим.

Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.

По предварительному заключению экспертов, вины кыргызской стороны нет.
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