В Бишкеке возложили цветы к памятнику Чингизу Айтматову

В Бишкеке на площади Ала-Тоо деятели культуры и студенты возложили цветы к памятнику народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.

«Сегодня 89-я годовщина со дня рождения Айтматова, а также День национальной литературы Кыргызстана. Чингиз Торекулович — действительно великий писатель, который писал и на кыргызском, и на русском языках. Он стал мостом между многими культурами, между русской и кыргызской, а также мировой», — сказал на акции памяти советник Посольства России в КР Эдуард Крусткалн.

По его словам, Чингиз Торекулович пропагандировал общечеловеческие ценности.

Кто-то его сравнивает с Толстым, кто-то - с Габриэлем Гарсиа Маркесом, но Айтматов уникален. Эдуард Крусткалн

Представитель посольства добавил, что имя писателя известно во всем мире. «Его произведения находят отклик в кинематографе, в литературе и вообще в жизни людей. В уходящем году в Москве открылся сквер имени Айтматова, в 2015-м сквер был открыт и в Санкт—Петербурге», — сказал выступающий.

Сотрудник фонда «Евразийцы — новая волна» Каныкей Жумадылова, возлагая цветы к памятнику народному писателю, сказала: «Его наследие можно считать достоянием всего постсоветского пространства. В произведениях Чингиза Айтматова красной нитью идет идея гуманизма. Мы не должны забывать о культурном наследии нашего земляка, которым можно гордиться».

Напомним, что сегодня президент КР Сооронбай Жээнбеков своим посланием по случаю дня рождения писателя дал старт торжествам предстоящего 90-летия, которое будет отмечаться в 2018 году. «В честь Айтматова этот день в Кыргызстане объявлен Днем национальной литературы», — говорится в послании главы государства.