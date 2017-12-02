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Общество

Осуждена и оштрафована. Женщина сожалеет, что сбила пешехода

Свердловский районный суд вынес решение по уголовному делу женщины, обвиняемой в том,что сбила пешехода на «зебре». Пострадавшая получила тяжелые травмы, в частности, переломы лодыжек.

Инцидент произошел в начале весны. Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортным средством сроком на  год.

Суд постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевшей 177 тысяч 509 сомов в части возмещения материального ущерба и 50 тысяч сомов в части возмещения морального вреда.
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