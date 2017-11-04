Осужденные за ограбление ветерана ВОВ женщины ущерб не выплатили

Осужденные за ограбление ветерана Великой Отечественной войны Леонида Тузова женщины не выплатили компенсацию за моральный и материальный ущерб. Об этом рассказала дочь пострадавшего Ольга Тузова.

По ее словам, взысканием должны заниматься судоисполнители, но на сегодня ущерб не восстановлен. Ольга Тузова собирается повторно обратиться в соответствующие инстанции, чтобы добиться исполнения решения суда.

19 июня в Ленинском районном суде Бишкека завершился процесс по делу об избиении и ограблении ветерана Великой Отечественной войны Леонида Тузова.

Обвиняемыми проходили Людмила Белова и Алена Люлюкова. Суд полностью признал их вину и приговорил Белову к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Люлюкову — к 9 годам с конфискацией имущества.

Суд также удовлетворил моральный и материальный иски потерпевшей стороны.

Старейшего преподавателя Кыргызского национального университета, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Тузова жестоко избили и ограбили 13 марта. В его квартиру в легендарном «профессорском» доме у КНУ постучалась молодая женщина азиатской внешности. Заявила, что беременна, и попросилась в туалет. Ничего не подозревая, он ее впустил. Вслед за ней вошла еще одна молодая женщина. Они связали и избили Тузова, забрали награды, деньги.