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Общество

Дело Текебаева. Конвой не посмел вывести из зала суда Розу Отунбаеву

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова очередной скандал.

Судья Айбек Эрнис уулу решил продолжить заседание после 18.00, несмотря на то, что обвиняемому Текебаеву стало плохо и ему вызвали бригаду врачей.

Чинара Джакупбекова просит отложить заседание и отказывается продолжать выступление в прениях.

В свою очередь, присутствующая в зале экс-президент переходного периода Роза Отунбаева назвала процесс «ежовским». Судья сделал ей замечание и потребовал покинуть зал, однако она отказалась. Конвой попытался, но потом не посмел вывести ее.

За адвокатов и их подзащитных вступился и омбудсмен Кубат Оторбаев, заявив, что судья должен при такой обстановке в зале перенести процесс на другой день. Но судья отказывается вновь.

Омурбек Текебаев просит своих адвокатов продолжать работу. Чинара Джакупбекова выступает сейчас в суде в прениях.

Процесс продолжается.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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