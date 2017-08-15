В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон.

По словам адвоката Чинары Джакупбековой, она так и не услышала, в чем обвиняется ее подзащитный и по каким критериям ему инкриминируется статья «Коррупция», так как в ходе судебного заседания защитой доказано, что Текебаев и Чотонов никак не могли встречаться с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным в указанные ими дни в 2010 году.

Чинара Джакупбекова напомнила Айбеку Эрнис уулу о неоднократных нарушениях УПК, а также указала, что уже 18.00, рабочий день закончился, предложив перенести слушания на завтра. Председательствуюший сказал, что суд регламентируется УПК, а не Трудовым кодексом.

«Почему я должен здесь сидеть до 22.00? По вашему хотению? Давайте, вызывайте омбудсмена, составляем протокол», — возмутился другой адвокат Бактыбек Жумашов. Он защищает Дуйшенкула Чотонова.

Чинара Джакупбекова напомнила, что у нее грудной ребенок. Но судья сказал, что заседание не закончено. Айбек Эрнис уулу призвал всех сесть на места и продолжить прения. Он напомнил, что в УПК прописано ночное время.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.