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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты опять требуют от судьи не нарушать Трудовой кодекс

В суде по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты обвиняемых требуют от судьи Айбека Эрнис уулу перенести процесс на понедельник, поскольку уже 18.20 и рабочее время закончилось.

Омурбек Текебаев, выступая в прениях шесть часов, также заявил, что устал. Накануне ему было плохо и вызывали скорую помощь. Юристы напомнили об этом и сказали, что Текебаеву нужно принять лекарство. «Он же пьет таблетки. Я не закончил заседание. Понадобится, будем до 23.00 продолжать. Адвокаты, сядьте», — заявил Айбек Эрнис уулу.

Но Омурбек Текебаев сказал, что это не лекарство, а «Тик-так». «Вы просто издеваетесь над моим подзащитным и над нами всеми. Это ни в какие рамки не лезет», — заявил адвокат Канат Хасанов.

Чинара Джакупбекова добавила: судья в очередной раз демонстрирует свою заинтересованность, что доказывает — дело Текебаева—Чотонова носит политический заказ.

«Не мешайте сюда политику», — предупредил Айбек Эрнис уулу и объявил перерыв, пока Омурбеку Текебаеву из СИЗО ГКНБ не привезут лекарства. Судья также пообещал, что обвиняемые без ужина не останутся.
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