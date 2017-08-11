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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый рассказал, почему не было ужина в «Супаре»

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в прениях продолжает выступать Омурбек Текебаев.

Он отметил недостоверность в показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского. Последний утверждал, что 13 мая 2010 года он, Алексей Модин, Дуйшенкул Чотонов, Талант Маматкеримов и сам Текебаев после переговоров днем в кабинете подсудимого (но на следственном экспертманте Модин указал на служебное помещение Алмазбека Атамбаева), отправились в этноресторан «Супара», чтобы закрепить результат.

«Но этого никак не могло быть. Я был в указанное Маевским время на Конституционном совещании, что подтверждают и видеозаписи, и стенограмма, и свидетели. В частности, Аида Салянова, Данияр Нарымбаев. А Чотонов и вовсе был в Оше вместе с Исмаилом Исаковым. Нас просто физически не могло быть в «Супаре», — сказал Омурбек Текебаев.

Отметим, выступление обвиняемого в прениях продолжается (с перерывом на обед) пятый час. Еще не брали слово его адвокаты. Однако в штабе «Ата Мекена» утверждают, что судья Айбек Эрнис уулу может огласить приговор по делу сегодня.
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