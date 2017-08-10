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Общество

Дело Текебаева. Госадвокат уличает обвинение в противоречиях и неграмотности

В Первомайском райсуде Бишкека по делу Текебаева/Чотонова сегодня продолжаются прения сторон. Прокурор закончил свое выступление, попросив обвиняемым сроки лишения свободы 10 и 8 лет соответственно с конфискацией имущества, запретив обоим занимать государственные должности сроком до трех лет.

Адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова отказалась от выступления, ссылаясь на то, что не успела подготовиться.

Слово суд предоставил государственному адвокату Эльмире Чоноевой. Она, напомним, предоставлена подсудимому Текебаеву вместо отсутствующих его адвокатов Канатбека Хасанова и Искена Афиджанова.

Эльмира Чоноева раскритиковала гособвинение. По ее словам, доказательная база, состоящая из 55 пунктов, собрана неграмотно и противоречит самому обвинению.

«Например, видео с заседания конституционного совещания гособвинение прикрепило как доказательство, тем самым подверждая местонахождение Омурбека Текебаева 13 мая 2010 года. Вы также приобщили — как доказательство — копию приказов о назначении Аиды Саляновой, Дуйшенкула Чотонова на должности. Но это никак не доказывает связи и какие-то намерения Текебаева», — заявила она, обращаясь к прокурору.

По ее мнению, свидетели гособвинения тоже дали противоречивые показания.

«Например, Алексей Модин сначала говорил, что встреча состоялась в мае, потом в сентябре. Ну время, день можно перепутать, но весну и осень никак не перепутаешь», — подчеркнула государственный адвокат Эльмира Чоноева.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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