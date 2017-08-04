18:32
+30
USD 69.33
EUR 82.11
RUB 1.14
Общество

Дело Текебаева. Подсудимый: Я могу выпить вина чуть-чуть, водку не пью

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова шестой час допрашивают обвиняемого Текебаева.

Адвокат Канат Хасанов попросил уточнить: даже если представить, что Леонид Маевский дал ему этот $1 миллион за активы MegaCom, смог бы он, находясь в составе временного правительства как заместитель его главы, решить данный вопрос и продать российскому бизнесмену компанию? Текебаев ответил отрицательно, подчеркнув, что никогда не занимался экономическими вопросами и не курировал эту отрасль.

Адвокат Искен Афиджанов, памятуя показания Маевского, где он рассказывал, как 13 мая 2010 года в «Супаре» Текебаев «жрал водку», спросил, употребляет ли его подзащитный крепкие спиртные напитки. «Нет. Я могу вина пригубить. Но только по праздникам. А водку или другие горячительные напитки вообще не пью. Не любитель», — признался Текебаев.
Ссылка:
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Дело Текебаева. Подсудимый: Не родился еще тот человек, кто может посадить меня
Дело Текебаева. Подсудимый признался: как социалист он за национализацию
Дело Текебаева. Подсудимый: Абдырахманов не видел в моем кабинете Маевского
Дело Текебаева. Подсудимый опроверг показания еще одного свидетеля обвинения
Дело Текебаева. Подсудимый рассказал о поездке в Москву 1 сентября 2010 года
На суде по делу сторонников Жапарова ругаются прокурор, адвокат и подсудимый
Сторонник Жапарова: Я взял камень, чтобы припугнуть милиционеров
Дело Текебаева. Подсудимый полностью опровергает показания Леонида Маевского
Сторонник Жапарова. Приехал повидаться с земляком и оказался за решеткой
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум
Бизнес
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа