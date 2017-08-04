Дело Текебаева. Подсудимый: Я могу выпить вина чуть-чуть, водку не пью

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова шестой час допрашивают обвиняемого Текебаева.

Адвокат Канат Хасанов попросил уточнить: даже если представить, что Леонид Маевский дал ему этот $1 миллион за активы MegaCom, смог бы он, находясь в составе временного правительства как заместитель его главы, решить данный вопрос и продать российскому бизнесмену компанию? Текебаев ответил отрицательно, подчеркнув, что никогда не занимался экономическими вопросами и не курировал эту отрасль.

Адвокат Искен Афиджанов, памятуя показания Маевского, где он рассказывал, как 13 мая 2010 года в «Супаре» Текебаев «жрал водку», спросил, употребляет ли его подзащитный крепкие спиртные напитки. «Нет. Я могу вина пригубить. Но только по праздникам. А водку или другие горячительные напитки вообще не пью. Не любитель», — признался Текебаев.