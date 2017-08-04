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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый: Не родился еще тот человек, кто может посадить меня

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжают допрос подсудимых. До сих пор дает показания Текебаев.

По его словам, все показания против него и Чотонова построены на нестыковках и противоречиях, начиная с дат встреч. «И Азат Базаркулов, и Руслан Онолбеков, юрист MegaCom, признались, что о передаче мне и Чотонову $1 миллиона они узнали из интервью Омурбека Абдырахманова. А тот вообще не может сказать, от кого и когда он этот абсурд услышал. Получается, все обвинение построено на слухах», — сказал Омурбек Текебаев.

Депутат заявил, что готов приобщить к делу манифесты своих авиаперелетов с мая по декабрь в 2010 году, чтобы продемонстрировать, сколько раз тогда он летал в Москву.
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