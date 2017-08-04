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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый признался: как социалист он за национализацию

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняемый представил свою позицию по национализации 100 процентов акций MegaCom.

Омурбек Текебаев подчеркнул, что как социалист он выступает за передачу активов компании в пользование государства, но понимает, что законно это сделать невозможно, так как придется выплатить бывшему владельцу компенсацию, а на это в бюджете денег нет. В 2010 году их также не было.

Омурбек Текебаев подчеркнул, что изначально идея национализации MegaCom принадлежала Азимбеку Бекназарову, бывшему тогда генпрокурором. Отметим, Бекназаров сам заявил об этом в суде, когда давал показания, и предложил судить его вместе с Текебаевым и Чотоновым.
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