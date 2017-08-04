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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый опроверг показания еще одного свидетеля обвинения

В суде по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова подсудимый Текебаев, давая показания, указал на противоречия в словах главы MegaCom Азата Базаркулова.

По его словам, Базаркулов говорил неправду. Омурбек Текебаев утверждает, что если бы он хотел проконсультироваться, как и кого вводить в управление MegaCom, никогда не стал бы спрашивать совета у Базаркулова. Он бы попросил совета у юристов.

Омурбек Текебаев добавил, что Базаркулов лжет, говоря, что на встречах с ним (Текебаевым), которые были якобы летом-осенью 2010 года, первый раз присутствовал Алмамбет Шыкмаматов. Второй раз — Кубатбек Байболов, бывший тогда генпрокурором.

«Но и Шыкмаматов, и Байболов категорически опровергли его слова. Более того, Байболова назначили генпрокурором 13 сентября 2010 года. А Базаркулов говорит, что он встречался с нами в первых числах сентября. Все это вранье. Базаркулова заставили дать такие лживые показания. Он же признался сам Шыкмаматову», — добавил Омурбек Текебаев.
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