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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый рассказал о поездке в Москву 1 сентября 2010 года

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжают допрос обвиняемых. На вопросы адвокатов отвечает депутат Жогорку Кенеша.

Чинара Джакупбекова попросила своего подзащитного рассказать, зачем он летал в Москву 1 сентября 2010 года и почему с ним в самолете оказался Талант Маматкеримов. По словам Леонида Маевского, именно в этот день у него в офисе Текебаев требовал рассчитаться за активы MegaCom и перечислить ему и Чотонову оставшиеся $700 тысяч.

Омурбек Текебаев рассказал, что Маматкеримова он увидел уже в аэропорту в Москве. Он не знал, что тот тоже направился в Москву этим же рейсом. Текебаев уточнил, что летел бизнес-классом, тогда как Маматкеримов, как выяснилось, экономклассом. Депутат подтвердил, что он действительно встречался с Маевским в Москве в маленькой квартире. Есть около 20 свидетелей, в том числе его помощник Нурбек Абдырахманов, рассказавший ранее суду, как Маматкеримов поделился с ним информацией о том, что Маевский встречался с Алмазбеком Атамбаевым, секретарь Маевского Наталья Самсонкина и два журналиста российских СМИ.

Омурбек Текебаев подчеркнул, что 24 августа 2010 года в Бишкеке он встречался с Маевским и просил его посодействовать знакомству с российскими политиками — депутатами Госдумы. «Поэтому я и прилетел в Москву. И в этой квартире, где мы встретились, я продолжил с ним переговоры насчет того, чтобы он представил меня народным избранникам Госдумы. Я хотел заручиться их поддержкой в преддверии выборов в парламент в октябре 2010 года. Мы вели разговор при всех. Потом я вышел и дал интервью российским журналистам. Там такой маленький коридор, было много народа, когда бы я у него вымогал, как он утверждает, какие-то $700 тысяч? Это нонсенс! Я дал интервью, и мы уехали», — подчеркнул Омурбек Текебаев.

Его слова подтверждают Нурбек Абдырахманов и другие свидетели, включая Самсонкину, которая опознала Текебаева по фотографии.
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