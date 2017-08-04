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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый полностью опровергает показания Леонида Маевского

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания обвиняемый Текебаев. 

Адвокат Чинара Джакупбекова попросила Текебаева громко и отчетливо рассказать суду, давал ли ему и Чотонову российский бизнесмен Леонид Маевский двумя траншами $1 миллион за продажу активов MegaCom.  Омурбек Текебаев заявил, что это ложь. Он никогда не вел с Маевским разговоров о продаже активов MegaCom и вообще в 2010 году, являясь членом временного правительства, не курировал вопросы экономики и объектов, подлежащих национализации. Более того, у него (Текебаева) никогда не было помощника европейской внешности, которого он посылал в Москву за деньгами к Маевскому. 

Леонид Маевский также утверждал, что после передачи второго транша в размере $700  тысяч через этого мифического помощника, личность которого не смогли установить ни следствие, ни суд, он звонил Текебаеву и Чотонову, чтобы удостовериться, что деньги дошли до адресата, но в представленной в табуляции звонков вызовы Маевского на телефоны обвиняемых не зафиксированы. 

В процессе ответа, судья Айбек Эрнис уулу опять прервал Текебаева, попросив его не перессказывать и не трактовать слова свидетеля Маевского. 
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