Дело Текебаева. Подсудимый рассказал, что делал 13 мая 2010 года

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос подсудимых.

Первым дает показания депутат Жогорку Кенеша. Адвокат Чинара Джакупбекова попросила подзащитного подробно рассказать, что он делал 13 мая 2010 года. Поскольку Леонид Маевский утверждает, что именно в этот день он встречался с Текебаевым и Чотоновым у Текебаева в кабинете в «Белом доме», а после в этот же день они все отправились ужинать в этноресторан «Супара».

Однако Омурбек Текебаев категорически отрицает это. Он пояснил, что в тот день на юге вспыхнули беспорядки и противники временного правительства организовали митинги в Оше и Джалал-Абаде, были захвачены здания областных администраций, страна стояла на гране раскола.

«Я участвовал в заседаниях временного правительства. Экстренных. Есть соответствующие протоколы заседаний и стенограммы. Свидетели это подтверждают — Роза Отунбаева, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров. А после обеда я участвовал в Конституционном совещании, где рассказал о ситуации в стране и предупредил, что вполне может статься так, что завтра наша Конституция никому не понадобится. А вот Алмазбек Атамбаев 13 мая 2010 года улетел в Москву. Потому он и не помнит этот день», — рассказал Омурбек Текебаев.

Он подчеркнул, что никак не мог 13 мая встречаться с Маевским и Модиным. По его словам, все их показания не соответствуют действительности и являются клеветой.

Депутат подтвердил и то, что Дуйшенкул Чотонов 13 мая сразу после заседания временного правительства вместе с Исмаилом Исаковым, назначенным спецпредставителем ВП по югу, вылетели в Ош. То есть Чотонов также не мог встречаться с российскими бизнесменами.