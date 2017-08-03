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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый рассказал, зачем встречался с Леонидом Маевским

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос подсудимых.

Омурбек Текебаев, отвечая на вопросы адвоката Чинары Джакупбековой, пояснил, что встреча с Леонидом Маевским произошла по рекомендации Чотонова, который узнал о нем от Таланта Маматкеримова. Маевский тогда был депутатом Госдумы и крупным бизнесменом.

Омурбек Текебаев, по его словам, хотел, чтобы Маевский помог ему наладить контакты с российскими политиками, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии парламентских выборов в октябре 2010 года. Текебаев уточнил, что встреча произошла 24 августа, а не 13 мая, как заявлял Маевский.

Процесс продолжится завтра.
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