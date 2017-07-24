Садыр Жапаров ходатайствует о возвращении дела на доследование. Об этом он заявил сегодня на заседании Первомайского районного суда Бишкека.

«Вы не удовлетворили ни одного нашего ходатайства. Знаю, что и это не удовлетворите. Но все же прошу отправить дело на доследование в связи с тем, что разнятся показания допрошенных свидетелей, а еще трое из числа основных свидетелей не допрошены вовсе», — заявил подсудимый.

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Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов выразил судье Первомайского районного суда Эмилю Кайыпову недовольство тем, что тот не ведет справедливое расследование.

«Каждый раз вы приносите шесть томов уголовного дела, но до сих пор вами зачитана только половина первого тома. Мы не знаем, что там написано, какие показания приобщены к материалам дела», — сказал адвокат.

Напомним, экс-депутат парламента Садыр Жапаров обвиняется в хулиганстве, сопротивлении власти, захвате заложника и покушении на убийство в 2013 году в городе Караколе.