20:05
+29
USD 69.48
EUR 79.27
RUB 1.16
Общество

Садыр Жапаров: Показания разные, а судья не отправляет дело на доследование

Судья не отправляет дело на доследование, несмотря на то, что у свидетелей разнятся показания. Об этом на заседании суда заявил подсудимый экс-депутат парламента Садыр Жапаров.

«Я поясню, почему я настаиваю на том, чтобы допросили еще некоторых свидетелей. Я узнал об интересном разговоре, который произошел между подсудимыми Маджиковым и Джумабаевым, которые отбывают наказание за организацию митинга в колонии № 47. Джумабаев предложил Маджикову дать против меня показания и таким образом выйти на свободу. Но Маджиков отказался обвинять человека, которого никогда не видел. Именно потому, что он даст невыгодные для вас показания, вы не хотите его допросить», — сказал Садыр Жапаров.

Читайте по теме
Адвокаты Жапарова требуют привода в суд основных свидетелей

«Я не признаю своей вины. Меня арестовали из-за того, что я поднял проблему «Кумтора». Выявил, что в год прибыль от добываемого там золота составляет $1 миллиард, из которых Кыргызстану ничего не достается.

И то, что мой сын, брат и сторонники — сейчас подсудимые, — политический заказ. Никто из них на самом деле пальцем не тронул ни одного милиционера», — рассказал Жапаров в ходе допроса.

Напомним, экс-депутат парламента Садыр Жапаров обвиняется в соучастии в организации митинга, попытке захвата власти и захвате заложника в 2013 году в городе Караколе Иссык-Кульской области.
Ссылка:
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Участковый строго предупредил переименовавшего проспект Чуй в Сталина
Государство жестко выступило против унижения национального достоинства
Адвокаты Аиды Саляновой заявили отвод судье
Защита Аиды Саляновой требует вызвать в суд премьера Сооронбая Жээнбекова
Адвокаты Саляновой требуют установить подлинность подписи Алексея Елисеева
Адвокаты Садыра Жапарова не верят в справедливое решение судьи
На судебном процессе по делу Жапарова допросили экс-омбудсмена Аманбаева
C переименовавшим проспект Чуй в Сталина правоохранители намерены «поработать»
Еще один свидетель сторонников Жапарова: Беспорядки на митинге спровоцировали
Правозащитники ходатайствуют за подсудимого, у которого тяжело болен отец
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву
Бизнес
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG
Мегаприз от&nbsp;MegaCom. Выиграй миллионы в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo;! Мегаприз от MegaCom. Выиграй миллионы в викторине «Счастливые SMS»!
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»