Садыр Жапаров: Показания разные, а судья не отправляет дело на доследование

Судья не отправляет дело на доследование, несмотря на то, что у свидетелей разнятся показания. Об этом на заседании суда заявил подсудимый экс-депутат парламента Садыр Жапаров.

«Я поясню, почему я настаиваю на том, чтобы допросили еще некоторых свидетелей. Я узнал об интересном разговоре, который произошел между подсудимыми Маджиковым и Джумабаевым, которые отбывают наказание за организацию митинга в колонии № 47. Джумабаев предложил Маджикову дать против меня показания и таким образом выйти на свободу. Но Маджиков отказался обвинять человека, которого никогда не видел. Именно потому, что он даст невыгодные для вас показания, вы не хотите его допросить», — сказал Садыр Жапаров.

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«Я не признаю своей вины. Меня арестовали из-за того, что я поднял проблему «Кумтора». Выявил, что в год прибыль от добываемого там золота составляет $1 миллиард, из которых Кыргызстану ничего не достается.

И то, что мой сын, брат и сторонники — сейчас подсудимые, — политический заказ. Никто из них на самом деле пальцем не тронул ни одного милиционера», — рассказал Жапаров в ходе допроса.

Напомним, экс-депутат парламента Садыр Жапаров обвиняется в соучастии в организации митинга, попытке захвата власти и захвате заложника в 2013 году в городе Караколе Иссык-Кульской области.