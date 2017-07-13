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Общество

Гибель известного австралийского бизнесмена случайно сняли на видео

Гибель известного австралийского бизнесмена Роджера Хасси в Таиланде, случайно сняла на видео его супруга — перед смертью мужчина улыбался в камеру. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Уточняется, что 70-летний мужчина решил попробовать себя в парасейлинге (катание на парашюте, прикрепленном канатом к моторной лодке или катеру), однако из-за недосмотра персонала упал с большой высоты.

На обнародованных кадрах видно, как бизнесмен и один из организаторов экстремального отдыха вместе взмывают в воздух. Однако в какой-то момент австралиец слетел со своего жилета. 

«Он пытался ухватиться за парашютиста, однако спустя пару секунд упал вниз с высоты более 30 метров. Мужчину доставили в больницу, где медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Расследованием инцидента занимается тайская полиция. Уже задержаны оператор парашюта и его коллега, управлявший моторной лодкой», – говорится в сообщении. 
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